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18:56, 23 августа 2021 года Колпнянский Дом культуры засветился в темноте На здании установлена иллюминация.





На здании Колпнянского Дома культуры установили иллюминацию. Теперь в темное время суток здание будет подсвечиваться ежедневно. При реализации проекта использовались энергоэффективные светодиодные светильники, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото с сайта администрации Орловской области





Орловское Информбюро



