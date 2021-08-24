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21:20, 23 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина готовится к отопительному сезону. В правительстве поставили сроки готовности для соцучреждений.



- 25 тысяч - за права. В регионе осудили теперь уже бывшего директора одной из автошкол.



- Последствия коронавируса. Началась диспансеризация переболевших.



- Школы готовятся к встрече с учениками.



- Фестиваль «Своё» собрал полсотни фермеров. Орловцы могли попробовать, проверить на качество и купить продукцию.



- Орловский боксёр стал чемпионом юношеского Первенства Европы.



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