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20:43, 23 августа 2021 года Андрей Клычков: в сентябре в Орловской области ожидается вспышка COVID-19 Губернатор Андрей Клычков поделился опасениями ухудшения эпидемической ситуации в регионе.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков спрогнозировал вспышку COVID-19 в регионе в середине сентября. О своих опасениях он рассказал орловцам во время прямого эфира в социальных сетях.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Риск того, что увеличится заболеваемость коронавирусом 10, 15, 20 сентября, совершенно очевиден. Многие возвращаются с отпусков, поток людей увеличится. Поэтому возможно повторение уровня осени прошлого года».





Артём Ежаков



