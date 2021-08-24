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5:45, 24 августа 2021 года 24 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





Сегодня, 24 августа, в Советском и Заводском районах Орла организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



