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6:46, 24 августа 2021 года В столице заинтересовались здоровьем орловцев С 3 по 30 сентября 2021 года в Орловской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения.





Федеральная служба государственной статистики с 3 по 30 сентября 2021 года проведёт на территории страны выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Это коснётся и Орловской области.



На Орловщине наблюдателям предстоит обойти 405 домохозяйств. 243 из них находятся в городской местности – Железнодорожный, Заводской и Северный районы г. Орла, г. Ливны, г. Мценск, пгт. Знаменка, пгт. Колпна, пгт. Кромы. 162 домохозяйства запланированы для аналогичной процедуры в сельской местности. Она затронет с. Короськово Кромского района, д. Покровка Вторая Ливенского района, п. Санаторий «Войново» Мценского района, д. Паньково Орловского района, с. Дросково Покровского района, п. Ясная Поляна Урицкого района.



Мероприятие направлено на сбор информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность. Данные используют для мониторинга достижения показателей федеральных программ «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья», а также для применения в разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности.



Выборочное наблюдение проводится сотрудниками Орёлстата на основе личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания. Перед проведением они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения, – сообщили в Орёлстате.



Подробную информацию о проведении выборочного наблюдения на территории Орловской области можно получить в Орёлстате (г. Орёл, пер. Воскресенский, 24). Контактный телефон: (4862) 42-74-57 (отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств).





Артём Ежаков



