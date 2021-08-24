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4:47, 24 августа 2021 года На Орловщине нерадивого отца приговорили к исправительным работам Мужчина задолжал детям свыше 60 тысяч рублей алиментов.





В Дмитровском районе за недобросовестную выплату алиментов к полугоду исправительных работ приговорен отец двоих детей, – сообщили в региональном УФССП. Мужчина задолжал свыше 60 тысяч рублей – работал нерегулярно и некоторое время никак не помогал отпрыскам финансами, за что и был приговорен к 30 часам обязательных работ в сельской администрации. Наказание эффекта не возымело – орловец по-прежнему не предпринимал попыток погасить задолженность, и в результате получил уже уголовное дело (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Суд признал мужчину виновным – кроме 6 месяцев исправительных работ из его заработка в пользу государства будут ежемесячно удерживаться 10%.





Артём Ежаков



