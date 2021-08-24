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7:48, 24 августа 2021 года Орловские аграрии намолотили около 2,7 миллиона тонн зерновых В регионе продолжается уборочная кампания.





В Орловской области продолжается уборка урожая. По состоянию на вчерашний день, аграрии намолотили 2 миллиона 680 тысяч тонн зерновых культур, – сообщили в региональном правительстве. Озимой ржи намолочено свыше 5 тысяч тонн, озимой пшеницы – более 1,7 миллиона тонн.



Параллельно ведётся уборка других агрокультур – гороха, гречихи, овса, ячменя, рапса и т.д.





Артём Ежаков



