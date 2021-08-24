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8:50, 24 августа 2021 года На Орловщине завершается ремонт трёх сельских домов культуры Также в области заканчивают с обновлением четырёх детских школ искусств.





В Орловской области завершается ремонт трёх сельских ДК, благоустройство которых ведется в рамках национального проекта «Культура». Это Локонский сельский дом культуры, сельский клуб в посёлке Суровцев, и ДК в селе Русский Брод. Общий объем всех работ – 15,1 миллиона рублей.



Параллельно продолжается капитальный ремонт в пяти детских школах искусств. Четыре из них почти готовы: это Глазуновская, Ливенская городская, Должанская и Новосильская детские школы искусств. Еще одно подобное учреждение находится в Змиёвке. Общий объем финансирования – 61,6 миллиона рублей.





Артём Ежаков



