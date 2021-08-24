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20:53, 23 августа 2021 года Андрей Клычков отметил повышенную активность орловцев в прививочной кампании Об этом глава Орловской области говорил сегодня в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





Сегодня глава региона Андрей Клычков заявил, что активность орловцев в кампании по вакцинации от коронавируса увеличилась. За все время в регион поступило около 278 тысяч доз различных вакцин. Прививку сделали свыше 205 тысяч человек.



Сейчас в Орловской области имеется «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».



Что касается препарата «КовиВак», закончившегося на Орловщине еще в конце июня, то Клычков снова заявил, что поставки регулируются Москвой, а купить вакцину – невозможно.



Также Андрей Клычков отметил, что в пункте вакцинации, расположенном в ТК «ГРИНН», нет очередей. Губернатор посоветовал орловцам воспользоваться возможностью и сделать прививку там.





Артём Ежаков



