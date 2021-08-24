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21:12, 23 августа 2021 года В Орле появится новая ярмарка «Хлебосольный выходной» Торговая точка будет работать еженедельно на ул. Московской, 67.





В Орле на ул. Московской, 67, (парковка Т/Ц «Европа») появится новая ярмарка «Хлебосольный выходной», – заявили в мэрии Орла. Торговая площадка будет работать еженедельно – здесь можно будет приобрести продовольственные товары. Когда и в какое время ярмарка начнет работу, в городской администрации пока не сообщили.





Артём Ежаков



