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9:32, 24 августа 2021 года В Болхове непотушенная сигарета могла спровоцировать смертельный пожар Накануне днём в огне погиб 73-летний мужчина.





Вчера в два часа дня на улице Калинина в Болхове загорелся деревянный жилой дом. Когда на место прибыли огнеборцы из 14 ПСЧ, пламя уже охватило веранду и чердак.



Внутри пожарные обнаружили тело 73-летнего мужчины. Огонь полностью уничтожил веранду и частично – потолочные перекрытия и мебель.



Причину случившегося предстоит выяснить специалистам. По предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное курение.



Всего орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 31 раз, из них 23 выезда пришлись на ликвидацию пожаров, 8 – на различные происшествия и помощь населению.





Артём Ежаков



