Главная » Новости



10:17, 24 августа 2021 года В Орловской области впервые за 10 месяцев выросла безработица При этом число предлагаемых работодателями вакансий в 2,5 раза превышает официальное число соискателей.





На Орловщине впервые за 10 месяцев выросла безработица. Об этом можно судить, исходя из данных Орёлстата. Так, в июле 2021-го в службах занятости было зарегистрировано 3,7 тыс. орловцев (+100 человек в сравнении с июнем). Из них 3 тыс. человек (аналогичный уровень к июню) имели официальный статус безработного. 2,6 тыс. орловцев получали пособие.



В июле удалось трудоустроить 254 жителя региона, что в 2,6 раза меньше, чем год назад. Статус безработного в прошлом месяце оформили 728 орловцев.



Что касается вакансий, то Орёлстат, ссылаясь на региональный департамент труда и занятости, сообщил, что орловские работодатели готовы предложить 9,5 тыс. вакансий – то есть в 2,5 раза больше числа соискателей.





Артём Ежаков



