«Созвездие Орла» стало местом учений сотрудников МЧС

В преддверии начала учебного года орловские пожарные провели учения в образовательном центре «Созвездие Орла». За отработкой навыков спасения людей и тушения пожара следила корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

Образовательный центр «Созвездие Орла» готовится к началу учебного года. Здесь занимаются одаренные дети. И пока они не сели за парты, в здании «учатся» сотрудники МЧС: отрабатывают навыки ликвидации пожара и спасения пострадавших. При тушении возгораний в школах и детских садах есть свои особенности – необходимо убедиться в отсутствии детей в кабинетах, спальных комнатах, игровых залах, стоит заглянуть под кровать, за шкаф, за шторы.

По легенде учений, пожар произошёл в актовом зале образовательного центра, на площади 80 квадратных метров. Первое, что нужно сделать, - незамедлительно позвонить по номеру 101 или 112. Прибывшие на место пожарные вывели из задымлённого помещения пострадавшего. Ещё один человек оказался на крыше. В таких случаях спасатели прибегают к помощи автоколенчатого подъёмника.

Вместе с сотрудниками МЧС участие в ликвидации возгорания принимала добровольная пожарная дружина. Она состоит из персонала учебного заведения.

Учебную эвакуацию в «Созвездии Орла» проводят каждый месяц. В МЧС отметили, что во время условного пожара персонал сработал чётко и в случае реального возгорания сможет оперативно вызвать спасателей и провести эвакуацию детей и сотрудников.