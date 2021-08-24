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11:20, 24 августа 2021 года Орловских чиновников в суде обязали выдать лекарства ребёнку-инвалиду Прокуратура выиграла очередное дело об обеспечении бесплатными препаратами у областного департамента здравоохранения.





Прокуратура Должанского района снова добилась в суде выдачи льготных препаратов ребёнку с инвалидностью. Установлено, что заболевание мальчика требовало постоянного приёма жизненно необходимых лекарств, которые должны были регулярно выдаваться подростку бесплатно – местная ЦРБ подавала нужные заявки, но своевременно препараты он не получал.



В суде депздрав обязали выдать лекарства ребёнку и продолжать обеспечение вплоть до отмены курса приёма. Как заявили в прокуратуре, мальчик получает необходимые препараты бесперебойно.





Артём Ежаков



