Главная » Новости



11:35, 24 августа 2021 года Андрей Клычков: Орловщина должна использовать возможности нацпроекта «Культура» по максимуму Реализацию нацпроекта «Культура» обсудили накануне в администрации региона.





Как отметили на заседание орловского правительства, в этом году по нацпроекту «Культура» региону было выделено более 120 миллионов рублей. Часть средств пошла на капитальный ремонт культурных учреждений. Чуть больше 30 миллионов - на закупку музыкальных инструментов и учебного материала. Сумма 25 миллионов понадобилась для создания трех модельных библиотек - они начнут свою работу этой осенью. Что касается сотрудников культурных учреждений, то 180 человек, в дистанционном формате, прошли подготовку в ведущих вузах страны. Более 400 талантливых школьников со всей страны посетят Орловщину. Исторический маршрут «Орел – Мценск - Никольско-Вяземское» вошёл в одну из 14-ти просветительских программ, которая будет реализоваться в рамках нацпроекта «Культура». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Те возможности, которые открывает перед нами нацпроект «Культура», регион должен использовать максимально эффективно - для поддержки и развития этой важнейшей составляющей социальной сферы. В текущем году благодаря реализации нацпроекта в целом ряде районов ведётся капитальный ремонт сельских домов культуры и детских школ искусств, их оснащение современным оборудованием». Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В 22-м году запланировано создание виртуального концертного зала на базе нашей госфилармонии. Грант в 1 миллион рублей предусмотрен Орловской области. Также новое для нас направление это капитальный ремонт муниципальных музеев».





Анна Вайсергисер



