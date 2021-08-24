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11:35, 24 августа 2021 года

Андрей Клычков: Орловщина должна использовать возможности нацпроекта «Культура» по максимуму

Реализацию нацпроекта «Культура» обсудили накануне в администрации региона.


Как отметили на заседание орловского правительства, в этом году по нацпроекту «Культура» региону было выделено более 120 миллионов рублей. Часть средств пошла на капитальный ремонт культурных учреждений. Чуть больше 30 миллионов - на закупку музыкальных инструментов и учебного материала. Сумма 25 миллионов понадобилась для создания трех модельных библиотек - они начнут свою работу этой осенью. Что касается сотрудников культурных учреждений, то 180 человек, в дистанционном формате, прошли подготовку в ведущих вузах страны. 
 
Более 400 талантливых школьников со всей страны посетят Орловщину. Исторический маршрут «Орел – Мценск - Никольско-Вяземское» вошёл в одну из 14-ти просветительских программ, которая будет реализоваться в рамках нацпроекта «Культура».
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Те возможности, которые открывает перед нами нацпроект «Культура», регион должен использовать максимально эффективно - для поддержки и развития этой важнейшей составляющей социальной сферы. В текущем году благодаря реализации нацпроекта в целом ряде районов ведётся капитальный ремонт сельских домов культуры и детских школ искусств, их оснащение современным оборудованием».
 
Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В 22-м году запланировано создание виртуального концертного зала на базе нашей госфилармонии. Грант в 1 миллион рублей предусмотрен Орловской области. Также новое для нас направление это капитальный ремонт муниципальных музеев».



Анна Вайсергисер
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