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11:46, 24 августа 2021 года 98 орловцев вчера заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 98 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 558).



Накануне выписано 88 орловцев (всего – 39 593). От последствий болезни скончалось 924 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 833 (всего – 6 785 374), число выздоровевших – 18 636 (всего – 6 053 503). Общее число летальных исходов – 177 614 (+794 случая за сутки).





Артём Ежаков



