Все орловские пенсионеры в сентябре получат 10 тыс. рублей

|
|
|Главная » Новости
12:08, 24 августа 2021 года
Все орловские пенсионеры в сентябре получат 10 тыс. рублейУказ о единовременной выплате подписан президентом Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам, проживающим в стране. Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечено, что обращаться за деньгами не нужно, ПФР самостоятельно переведет их в сентябре. Выплата не будет учитываться при оформлении льгот, а также удерживаться в счёт долгов.
Решение касается всех пенсионеров, в том числе и работающих.
Артём Ежаков