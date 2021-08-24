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12:08, 24 августа 2021 года Все орловские пенсионеры в сентябре получат 10 тыс. рублей Указ о единовременной выплате подписан президентом Владимиром Путиным.





Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам, проживающим в стране. Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечено, что обращаться за деньгами не нужно, ПФР самостоятельно переведет их в сентябре. Выплата не будет учитываться при оформлении льгот, а также удерживаться в счёт долгов.



Решение касается всех пенсионеров, в том числе и работающих.





Артём Ежаков



