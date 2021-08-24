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12:22, 24 августа 2021 года Глазуновские власти задолжали за газ 2,2 миллиона рублей Прокуратура добилась от районной администрации оплаты «голубого топлива».





В Глазуновском районе Орловской области поставщикам природного газа заплатили 2,2 миллиона рублей долга по исполненным муниципальным контрактам, – сообщили в прокуратуре. Просрочку выплаты допустили местная администрация и ее подведомственные учреждения. После вмешательства ведомства главе районной администрации было внесено представление, после которого деньги были уплачены, а виновное должностное лицо привлечено к ответственности.





Артём Ежаков



