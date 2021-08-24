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13:30, 24 августа 2021 года

Владимир Круглый выступил за детскую вакцинацию от COVID-19

Заслуженный врач РФ назвал это единственной возможностью уберечь несовершеннолетних от тяжёлых последствий болезни.


Член Совета Федерации и бывший главный врач Детской областной клинической больницы Владимир Круглый заявил, что вакцинацию подростков следует начать как можно быстрее. «Как только вакцина для детей будет одобрена, а такие вакцины уже разработаны, осенью они уже получат регистрацию, нужно как можно быстрее начинать вакцинацию. На сегодняшний день это единственная возможность уберечь детей от тяжелых последствий коронавируса», – заявил Круглый в своем Telegram-канале.

Недавно глава Центра им. Гамалеи (здесь разработан «Спутник V») Александр Гинцбург допустил, что детский вариант вакцины от COVID-19 может быть зарегистрирован к 15 сентября.


Артём Ежаков
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