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13:30, 24 августа 2021 года Владимир Круглый выступил за детскую вакцинацию от COVID-19 Заслуженный врач РФ назвал это единственной возможностью уберечь несовершеннолетних от тяжёлых последствий болезни.





Член Совета Федерации и бывший главный врач Детской областной клинической больницы Владимир Круглый заявил, что вакцинацию подростков следует начать как можно быстрее. «Как только вакцина для детей будет одобрена, а такие вакцины уже разработаны, осенью они уже получат регистрацию, нужно как можно быстрее начинать вакцинацию. На сегодняшний день это единственная возможность уберечь детей от тяжелых последствий коронавируса», – заявил Круглый в своем Telegram-канале.



Недавно глава Центра им. Гамалеи (здесь разработан «Спутник V») Александр Гинцбург допустил, что детский вариант вакцины от COVID-19 может быть зарегистрирован к 15 сентября.





Артём Ежаков



