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14:38, 24 августа 2021 года 500 жителей орловской деревни Образцово около 5 месяцев живут без водоснабжения Для решения проблемы региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в прокуратуру, областную и муниципальную администрации.





В деревне Образцово Орловского района порядка 500 человек с апреля текущего года остаются без водоснабжения. Среди пострадавших – жители улиц Садовой, Котовой и Нежинской, где расположены частный сектор и пять многоквартирных домов, – сообщили в областном отделении ОНФ. Отсутствие воды связывают с работой рыбоперерабатывающего завода. Деревенские жители пытались сами достучаться до властей, теперь к проблеме подключились общественники.

Андрей Сериков, житель деревни Образцово: «Мы неоднократно обращались в администрацию сельского поселения и в администрацию Орловского района. Однако вопрос с мертвой точки так и не сдвинулся – воды в кранах как не было, так и нет. Для хозяйственных нужд нам приходится собирать дождевую воду, а для приготовления пищи – покупать в магазине. В этой ситуации мы не можем нормально вести домашнее хозяйство, соблюдать санитарные правила. Приходится выживать в сложившихся обстоятельствах». Для решения проблемы ОНФ направило обращения в прокуратуру, областную и муниципальную администрации. Надзорное ведомство попросили провести проверку по факту длительного отсутствия водоснабжения, а власти – вернуть воду в краны.

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Ситуация в деревни Образцово очень сложная: люди почти пять месяцев не могут жить в нормальных условиях. Страдают абсолютно все граждане. Вдвойне тяжело пожилым, маломобильным, инвалидам и семьям с детьми. Подвоз воды, который организовала местная администрация, не способен обеспечить нормальный уровень жизни. В этой ситуации необходимо срочно принимать меры, откладывать решение вопроса нельзя, ведь буквально через неделю – начало учебного года. Как родителям собирать ребенка в школу в таких условиях? Мы настаиваем на оперативном решении проблемы».







Артём Ежаков



