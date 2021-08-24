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14:43, 24 августа 2021 года В Орле прошли соревнования по тактической стрельбе Турнир был посвящён Михаилу Мильшину, погибшему при выполнении специальной задачи в Сирийской Арабской Республике.





Солдат должен не только владеть оружием, но и уберечься от огня противника. Этому учит тактическая стрельба. Соревнования по этому виду прикладного спорта состоялись в Орле впервые. На торжественном открытии турнира вспомнили Михаила Мильшина – орловца, отдавшего свою жизнь при выполнении задачи в Сирии. За свою службу он был награжден Орденом мужества и медалью «За Отвагу». Именем отважного орловца и было решено назвать турнир.



Еще до начала основных соревнований открылась выставка оружия разных лет, спортивной и военной экипировки, а также экспонатов, поднятых при раскопках поисковиками. Организаторы отвечали на все интересующие вопросы.



Участники соревнований - а их набралось 15 команд, представляющих военно-патриотические объединения региона - перед стартом могли размяться на стенде для метания ножей. Но главное действие развернулось на полосе препятствий, вершиной которой стала площадка для тактической стрельбы.



Нужно было проползти под имитацией колючей проволоки, надеть разгрузку, собрать магазин и только потом бежать на стрельбище, там сделать выстрел стоя, лёжа и под углом. Девушки соревновались наравне с парнями.



Все участники прошли жесткий отбор.



Евгений Поддубко, директор Центра патриотического воспитания «Патриот-57»: «Все руководители предоставили нам списки людей проверенных, с ними была проведен инструктаж по технике безопасности, правилам обращения с оружием, правилам ведения стрельбы. Только те люди, которые все это прошли, участвуют в соревнованиях.

Организаторы обещали, что подобные соревнования будут проходить постоянно. И, возможно, именно они станут мотивацией для выбора профессии.





Анастасия Дорохова



