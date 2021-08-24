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15:17, 24 августа 2021 года В случае необходимости орловские больницы вновь станут ковидными госпиталями Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией очень нестабильна. Одна волна подъёма заболеваемости сменяется другой. Ежедневно в регионе регистрируют около ста заболевших. Где сегодня развернуты ковидные койки, и насколько заполнены стационары, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Больницы области постепенно приспособились к приливам и отливам волн новой коронавирусной инфекции. Если больницы им. Семашко и им. Боткина стали постоянными ковидными стационарами, то другие медицинские учреждения то перепрофилируются под ковид, то вновь возвращаются к своей основной деятельности.



Юлия Киселёва, заместитель главного врача по медицинской части Орловского противотуберкулёзного диспансера: «Очень было отрадно, что сообщество наше медицинское, наши сотрудники откликнулись, вернулись в строй и полном составе готовы и дальше продолжать борьбу».

Противотуберкулёзный диспансер перепрофилировался трижды. И если в первый раз, когда нужно было прокладывать кислород и строить шлюзы к «красной зоне», это заняло более полутора месяцев, то в последний - втрое меньше.



Юлия Киселёва, заместитель главного врача по медицинской части Орловского противотуберкулёзного диспансера: «Сейчас стало легче однозначно. 10-14 дней нам понадобилось для повторного открытия наших коек, которое мы в июне осуществили по накатанным рельсам, по отработанной технологии».

Сейчас в противотуберкулёзном диспансере развернуты 90 ковидных коек, которые заняты только на две трети.



Терапевтический корпус Плещеевской ЦРБ менял профиль тоже три раза. Справляются с переменами даже быстрее – за несколько дней. Сейчас все 70 ковидных коек заняты. Однако, по словам заведующего отделением, ажиотажа нет.



Сергей Амелютин, заведующий отделением для больных с новой коронавирусной инфекцией Плещеевской ЦРБ: «Сколько выписали, столько положили. Такого наплыва нет, чтобы «скорые» стояли. Быстро принимаем больных, рентген у нас - новая служба, внутри аппарат хороший, лаборатория оборудована хорошо».

Сегодняшняя мобильность в развертывании, перепрофилировании и консервировании коек позволяет работать на потребности не только ковидных пациентов. Так, в больнице им. Семашко по основной специализации начал работать хирургический корпус, а сейчас ЛОР- и офтальмологическое отделения.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н А. Семашко: «Как бы ни бушевала коронавирусная инфекция, хотелось бы, чтобы наши жители получали медицинскую помощь по своему профилю, поэтому мы нашли возможность открыть ЛОР-отделение и глазное отделение для плановой и экстренной госпитализации».

Сегодня в Орловской области из 1800 подготовленных в прошлом году под ковид коек открыты 996.



Владимир Николаев, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас койки развернуты, прежде всего, в городской больнице им. Боткина, больнице им. Семашко, койки развернуты в Плещеевской ЦРБ, койки имеются в НКМЦ им. Круглой, несколько коек есть в Областной психиатрической больнице».

В случае ухудшения ситуации на ковид вновь будут работать отделения в Покровской, Нарышкинской, Кромской и Болховской ЦРБ и другие больницы области.





Елена Литинская



