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15:36, 24 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На Орловщине число заболевших превысило показатель в 42,5 тысячи человек.



- Двухэтапное обследование ждёт тех, кто перенёс коронавирус. Мы узнали, что входит в диспансеризацию, и как получить направление.



- Ликвидация пожара и спасение пострадавших. Как и почему образовательный центр стал местом учений?



- В Орле появится ещё одна ярмарка выходного дня.



- Болеем за наших. Орловский теннисист Юрий Ноздрунов выступит на Паралимпиаде.



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