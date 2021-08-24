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15:36, 24 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- На Орловщине число заболевших превысило показатель в 42,5 тысячи человек.
- Двухэтапное обследование ждёт тех, кто перенёс коронавирус. Мы узнали, что входит в диспансеризацию, и как получить направление.
- Ликвидация пожара и спасение пострадавших. Как и почему образовательный центр стал местом учений?
- В Орле появится ещё одна ярмарка выходного дня.
- Болеем за наших. Орловский теннисист Юрий Ноздрунов выступит на Паралимпиаде.
Вести-Орёл