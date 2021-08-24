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15:52, 24 августа 2021 года В орловские больницы закупят концентраторы кислорода На приобретение оборудования области выделят порядка 32,5 миллиона рублей.





Орловская область вошла в список регионов, которым федеральный центр выделит финансирование для приобретения концентраторов кислорода для больниц. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. На эти цели Орловщина получит порядка 32,5 миллиона рублей. Документ уже подписан премьер-министром Мишустиным.



Кислородный концентратор – это устройство для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, последующей их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Применяется в кислородной терапии – пациенту подается более концентрированный кислород, чем в окружающем воздухе.





Артём Ежаков



