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16:30, 24 августа 2021 года В Ливнах на два дня организуют мобильную вакцинацию от COVID-19 Процедуру в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах можно будет пройти 26 и 27 августа.





В Ливнах 26 и 27 августа будет организована вакцинация от COVID-19. В четверг и пятницу пройти процедуру можно с 11:00 до 18:00. Адреса пунктов вакцинации:



• 26 августа: территория, прилегающая к д. 63 по ул. Заливенская (около магазина «Пятерочка»);

• 27 августа: территория, прилегающая к ТЦ «Магнит Семейный».



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



