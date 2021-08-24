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16:57, 24 августа 2021 года

Орловский прокурор нашёл в мценской колонии многочисленные нарушения

Владислав Малкин проинспектировал КП-7, после чего внес представление главе областного УФСИН – Владимиру Волосевичу.


Прокурор Орловской области Владислав Малкин посетил с инспекцией КП-7 в Мценске. В ходе визита в колонии-поселении вскрылись некоторые нарушения: неправомерное помещение в изолятор (1 человек), не внесены в медицинские документы травмы осуждённых (2 человека), а также нарушения при отбытии наказания, привлечении арестантов к труду, ненадлежащая профилактическая работа и ненадлежащий контроль со стороны должностных лиц УФСИН за состоянием законности в ИК.

Также прокурор обратил внимание на рост числа случаев условно-досрочного освобождения. При этом характеристики для суда, составляемые администрацией, не отражали полных сведений о личности осуждённых, а в отдельных случаях не указывалась информация о том, что арестанты не принимали меры к возмещению причинённого вреда.

Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности Владислав Малкин внёс начальнику УФСИН России по Орловской области Владимиру Волосевичу представление. Ведомство будет следить за его исполнением, – сообщили в прокуратуре.


Артём Ежаков
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