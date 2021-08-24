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17:23, 24 августа 2021 года

Сгоревший в орловской девятиэтажке лифт заменят не скоро

Третий подъезд дома № 52 по улице Матросова лишился лифта в июне. Когда отремонтируют подъёмник, выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Ночью 12 июня в третьем подъезде девятиэтажного дома № 52 по улице Матросова загорелся лифт. Уже больше двух месяцев жильцы вынуждены пользоваться только лестницей. Больше всего от пешего подъёма на верхние этажи страдают люди пожилого возраста и инвалиды.

К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Активисты организовали встречу с представителями Фонда капремонта, управляющей компании и администрации Советского района. Главная задача - объединить усилия инстанций и запустить лифт как можно скорее.

По инициативе жильцов создали комиссию. Возгорание и его последствия признали аварийной ситуацией. Это, по словам представителя Фонда капитального ремонта, позволяет ускорить процесс ремонта: можно обойтись без конкурсных процедур по выбору проектировщиков и подрядчиков.

Владимир Слизовский, заместитель директора Фонда капитального ремонта в Орловской области: «Нашей организацией были разостланы предложения компаниям, способным выполнить работы по оценке соответствия, проектирования и замене данного оборудования. На сегодня нам поступило два ответа из пяти. Мы ждем последнего, чтобы сформировать начальную цену».

Кстати, стоимость капремонта лифта примерно равна цене двухкомнатной квартиры в этом доме – от двух до двух с половиной миллионов рублей. Что касается сроков, то ждать придется немало.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Установят лифт в течение восьми месяцев. Процесс можно ускорить. Мы на следующей неделе собираем ещё раз жителей и всех представителей и попробуем между собой их состыковать. Попросим главу города, чтобы он взял вопрос на личный контроль».

Также активисты ОНФ написали обращение в прокуратуру. Жильцы надеются, что после вмешательства ведомства, их вынужденный «лестничный фитнес» закончится.


Юлия Сабельникова
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