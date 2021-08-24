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18:09, 24 августа 2021 года В Залегощи за мошенничество осудят экс-полицейского Бывшему оперативному дежурному районной ДЧ ОМВД России грозит до 6 лет тюрьмы.





Следствие передало в суд материалы уголовного дела в отношении экс-дежурного ДЧ ОМВД России по Залегощенскому району, – сообщили в СУ СК. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).



Следствие считает, что год назад бывший правоохранитель получил от местной жительницы 15 тыс. рублей в обмен на помощь в получении на автоэкзамене прав категории «В». При этом реально сделать это он бы не смог – полномочия не позволяли. Деньги мужчина потратил.



Преступление было выявлено отделом собственной безопасности регионального УМВД.





Артём Ежаков



