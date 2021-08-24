Избирательная комиссия Орловской области провела жеребьёвку по местам партий в избирательных бюллетенях

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18:11, 24 августа 2021 года
Избирательная комиссия Орловской области провела жеребьёвку по местам партий в избирательных бюллетеняхРечь идёт о предстоящих выборах в Орловский областной совет народных депутатов.
На предстоящих выборах, которые пройду 17, 18 и 19 сентября, избиратели смогут воспользоваться правом голоса и выбрать одну из восьми партий, которые баллотируются в региональный орган законодательной власти. В бюллетене партии выстроятся следующим образом:
№1 – «Единая Россия»
№2 - ЛДПР
№3 - Партия Роста
№4 – «Новые люди»
№5 - Российская экологическая партия «Зелёные»
№6 – «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»
№7 - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
№8 - КПРФ
Антон Киселёв