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18:11, 24 августа 2021 года Избирательная комиссия Орловской области провела жеребьёвку по местам партий в избирательных бюллетенях Речь идёт о предстоящих выборах в Орловский областной совет народных депутатов.





На предстоящих выборах, которые пройду 17, 18 и 19 сентября, избиратели смогут воспользоваться правом голоса и выбрать одну из восьми партий, которые баллотируются в региональный орган законодательной власти. В бюллетене партии выстроятся следующим образом:



№1 – «Единая Россия»

№2 - ЛДПР

№3 - Партия Роста

№4 – «Новые люди»

№5 - Российская экологическая партия «Зелёные»

№6 – «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

№7 - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

№8 - КПРФ





Антон Киселёв



