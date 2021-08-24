вторник 24.08.2021 18:27:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:11, 24 августа 2021 года

Избирательная комиссия Орловской области провела жеребьёвку по местам партий в избирательных бюллетенях

Речь идёт о предстоящих выборах в Орловский областной совет народных депутатов.


На предстоящих выборах, которые пройду 17, 18 и 19 сентября, избиратели смогут воспользоваться правом голоса и выбрать одну из восьми партий, которые баллотируются в региональный орган законодательной власти. В бюллетене партии выстроятся следующим образом:

№1 – «Единая Россия»
№2 - ЛДПР
№3 - Партия Роста
№4 – «Новые люди»
№5 - Российская экологическая партия «Зелёные»
№6 – «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»
№7 - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
№8 - КПРФ


Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.