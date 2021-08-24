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19:12, 24 августа 2021 года

В реке Крома обнаружена массовая гибель рыбы

В ситуации разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


В понедельник, 23 августа, жители посёлка Кромы обнаружили в реке массовую гибель рыбы. Собирать улов можно прямо руками - мёртвая рыба плывёт по течению или выбрасывается на берег.

Река Крома впадает в Оку. Жители опасаются экологической катастрофы областного масштаба. Обратились в районную администрацию. Те выехали на место. Оказалось, что причина проблемы - в соседнем Сосковском районе. В Кутафинском сельском поселении Сосковского района находится животноводческий комплекс. Отходы утилизируют по специальной шланговой системе. Из поврежденной трубы в реку попали нечистоты. В ситуации разбирается полиция.


Юлия Сабельникова
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