Главная » Новости



19:12, 24 августа 2021 года В реке Крома обнаружена массовая гибель рыбы В ситуации разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





В понедельник, 23 августа, жители посёлка Кромы обнаружили в реке массовую гибель рыбы. Собирать улов можно прямо руками - мёртвая рыба плывёт по течению или выбрасывается на берег.



Река Крома впадает в Оку. Жители опасаются экологической катастрофы областного масштаба. Обратились в районную администрацию. Те выехали на место. Оказалось, что причина проблемы - в соседнем Сосковском районе. В Кутафинском сельском поселении Сосковского района находится животноводческий комплекс. Отходы утилизируют по специальной шланговой системе. Из поврежденной трубы в реку попали нечистоты. В ситуации разбирается полиция.





Юлия Сабельникова



