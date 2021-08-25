Орловские спортсмены готовятся стать законодателями мод в скиппинге

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9:14, 25 августа 2021 года
Орловские спортсмены готовятся стать законодателями мод в скиппингеВ нашем городе готовятся развивать дисциплину «дабл-дач».
Дабл–дач – это прыжки через две длинные скакалки. Несмотря на зрелищность, дабл-дач уступает по популярности другим видам.
Юные спортсмены поддерживают начинание тренера.
Валерий Бойко, тренер команды «Прыжок в жизнь»: «Дабл-дач в России не так сильно популярен, потому что мало тренеров по этой дисциплине. Мы рассчитываем, что Орёл станет отправной точкой, и мы сможем показать на всех соревнованиях, в которых мы будем участвовать, в показательных выступлениях, что есть такая дисциплина и она очень интересная».
Первыми соревнованиями, на которых спортсмены проверят свое мастерство, станет всероссийский турнир в Ростове. А наш город примет Чемпионат области только в следующем году.
Полина Карнюхина, участник команды «Прыжок в жизнь»: «Дабл-дач – это моя любимая дисциплина, потому что она самая раскрепощённая. В ней можно делать всё, что угодно: танцевать, прыгать силовые. Это больше командная дисциплина».
Анастасия Дорохова