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9:14, 25 августа 2021 года Орловские спортсмены готовятся стать законодателями мод в скиппинге В нашем городе готовятся развивать дисциплину «дабл-дач».





Дабл–дач – это прыжки через две длинные скакалки. Несмотря на зрелищность, дабл-дач уступает по популярности другим видам. Валерий Бойко, тренер команды «Прыжок в жизнь»: «Дабл-дач в России не так сильно популярен, потому что мало тренеров по этой дисциплине. Мы рассчитываем, что Орёл станет отправной точкой, и мы сможем показать на всех соревнованиях, в которых мы будем участвовать, в показательных выступлениях, что есть такая дисциплина и она очень интересная». Юные спортсмены поддерживают начинание тренера.

Полина Карнюхина, участник команды «Прыжок в жизнь»: «Дабл-дач – это моя любимая дисциплина, потому что она самая раскрепощённая. В ней можно делать всё, что угодно: танцевать, прыгать силовые. Это больше командная дисциплина». Первыми соревнованиями, на которых спортсмены проверят свое мастерство, станет всероссийский турнир в Ростове. А наш город примет Чемпионат области только в следующем году.





Анастасия Дорохова



