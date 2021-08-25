среда 25.08.2021 13:05:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:14, 25 августа 2021 года

Орловские спортсмены готовятся стать законодателями мод в скиппинге

В нашем городе готовятся развивать дисциплину «дабл-дач».


Дабл–дач – это прыжки через две длинные скакалки. Несмотря на зрелищность, дабл-дач уступает по популярности другим видам.
Валерий Бойко, тренер команды «Прыжок в жизнь»: «Дабл-дач в России не так сильно популярен, потому что мало тренеров по этой дисциплине. Мы рассчитываем, что Орёл станет отправной точкой, и мы сможем показать на всех соревнованиях, в которых мы будем участвовать, в показательных выступлениях, что есть такая дисциплина и она очень интересная».
Юные спортсмены поддерживают начинание тренера.
Полина Карнюхина, участник команды «Прыжок в жизнь»: «Дабл-дач – это моя любимая дисциплина, потому что она самая раскрепощённая. В ней можно делать всё, что угодно: танцевать, прыгать силовые. Это больше командная дисциплина».
Первыми соревнованиями, на которых спортсмены проверят свое мастерство, станет всероссийский турнир в Ростове. А наш город примет Чемпионат области только в следующем году.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.