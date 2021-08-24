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21:20, 24 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сгоревший в орловской девятиэтажке лифт заменят не скоро.



- Избирательная комиссия Орловской области провела жеребьёвку по местам партий в избирательных бюллетенях.



- В Орле появится ещё одна ярмарка выходного дня.



- 10 орловских школ получат оборудование для занятий бадминтоном.



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