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5:04, 25 августа 2021 года 25 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Железнодорожном районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 9:00 до 15:00 и с 12:00 до 19:00.





Сегодня, 25 августа, в Советском и Железнодорожном районах Орла организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж – с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67 (с 12:00 до 19:00)



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



