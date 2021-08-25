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6:05, 25 августа 2021 года Орловские полицейские поучаствовали в акции «Помоги пойти учиться» Всероссийская благотворительная акция призвана помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





Орловские полицейские приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться».



Правоохранители закупили для детей из малоимущих семей школьную канцелярию, тетради и дневники – их вручили ребятам сотрудники отделения ПДН ОП № 2 по Заводскому району, УМВД России по г. Орлу, инспектор ПДН Линейного отдела МВД России на станции Орел, а также волонтеры Центра поиска пропавших людей при поддержке АНО «Ресурсный центр».



Полицейские пожелали ребятам успехов в учёбе и напомнили о правилах безопасности.



Фото УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



