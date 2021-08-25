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7:07, 25 августа 2021 года Орловщине владельцам водного транспорта начислено порядка 600 тыс. рублей налогов Всего в области на граждан зарегистрировано 446 лодок, катеров и т.д.





В Орловской области владельцам водного транспорта назначили 584 тыс. рублей налогов, – сообщили в региональном УФНС. На орловцев сейчас зарегистрировано 446 единиц катеров, лодок, гидроциклов и т.д. Минимальный размер налога – 25 рублей, максимальный – 150 рублей. Он зависит от количества лошадиных сил и вида транспорта.



Оплатить налог необходимо не позднее 1 декабря.





Артём Ежаков



