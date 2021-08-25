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4:09, 25 августа 2021 года Под Орлом почти на день перекроют железнодорожный переезд Жители столкнутся с неудобствами 26 августа с 6:00 до 17:00.





Администрация Орловского района сообщает, что 26 августа с 6:00 до 17:00 будет полностью закрыт для автотранспорта железнодорожный переезд на 402 километре пк 6 перегона «Орёл-Становой Колодезь».



Пропуск автотранспорта будет осуществляться через ж/д переезд на 398 километре пк 3 перегона «Орёл-Становой Колодезь».



Неудобства связаны со вскрытием настила на переезде.





Артём Ежаков



