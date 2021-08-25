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8:11, 25 августа 2021 года В Орле пенсионерка сорвала дачную кражу 82-летний владелец дома вместе с полицейскими задержал подозреваемого с поличным.





В Орле пенсионерка уберегла дачу своего соседа от кражи, – сообщили в областном УМВД. Женщина увидела, что возле дома в садовом товариществе ходит подозрительный мужчина, и позвонила хозяину участка. Мужчина приехал вместе с полицейскими. Подозреваемый к этому моменту уже успел разбить стекло, залезть внутрь, забрать и сложить во дворе металлические изделия, а также другое имущество. 31-летний мужчина, взятый с поличным, отрицать преступление не стал. Следствие сейчас решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения – ему вменяется покушение на кражу.





Артём Ежаков



