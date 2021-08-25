Залегощенских чиновников в суде обязали выдать квартиру девушке-сироте

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8:40, 25 августа 2021 года
Залегощенских чиновников в суде обязали выдать квартиру девушке-сиротеПрокуратура выиграла очередное дело об обеспечении этой категории граждан положенным жильём.
Прокуратура Залегощенского района в суде обязала районную администрацию выдать квартиру в райцентре девушке-сироте.
Несовершеннолетняя жительница села Казарь попала в список нуждающихся в жилплощади после смерти матери, а об её отце ничего не было известно. Так как своих квадратных метров она не имела, то в 18 лет девушку должны были обеспечить бесплатной квартирой, но этого сделано не было. Сейчас проблема решена, и девушка отпраздновала новоселье, – сообщили в ведомстве.
Артём Ежаков