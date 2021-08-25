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7:40, 25 августа 2021 года В Орловской области опубликован график социальных выплат Основная часть льгот придёт в период с 6 по 20 сентября 2021 года.





В Орловской области обнародован график сентябрьских социальных выплат. Большая их часть придёт с 6 по 20 сентября. Региональный департамент социальной защиты опубликовал подробную инфографику, с которой можно ознакомиться ниже.























Фото правительства Орловской области





Артём Ежаков



