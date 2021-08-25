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10:10, 25 августа 2021 года На трассе под Болховом погибла женщина-пешеход Роковое столкновение произошло накануне днём.





24 августа в 14:00 на 168 километре автодороги Калуга – Перемышль – Белев – Орел насмерть сбили 57-летнию женщину. Она угодила под колёса «Ниссана Кашкай, которым управлял 72-летний водитель. От полученных травм пешеход погибла на месте ДТП, – сообщили в областном УГИБДД.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



