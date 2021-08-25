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11:00, 25 августа 2021 года В Орле возобновили горячее водоснабжение потребителей городской ТЭЦ В случае его отсутствия следует обратиться в управляющую компанию.





В Орле потребителям городской ТЭЦ вернули горячую воду, – сообщили в ПАО «Квадра». Вентили были перекрыты с 10 по 24 августа для проведения гидравлических испытаний.

В пресс-службе теплопоставщика заявили: «Теплоноситель подан в магистральные, распределительные и квартальные сети в зоне нашей ответственности. Непосредственное подключение многоквартирных домов к системе горячего водоснабжения, а также наладку параметров горячей воды во внутридомовых коммуникациях осуществляют управляющие жилищные организации». В случае отсутствия горячей воды потребителям следует обратиться в УК.





Артём Ежаков



