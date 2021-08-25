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11:43, 25 августа 2021 года 96 орловцев накануне заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 96 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 654).



Накануне выписано 64 орловца (всего – 39 657). От последствий болезни скончалось 927 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 536 (всего – 6 804 910), число выздоровевших – 19 654 (всего – 6 073 157). Общее число летальных исходов – 178 423 (+809 случаев за сутки).





Артём Ежаков



