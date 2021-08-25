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Главная » Новости

11:43, 25 августа 2021 года

В Болховском районе к приёмке дорог после ремонта подключились общественники

Группа контроля качества создана при Общественной палате района.


На днях группа контроля качества, созданная при Общественной палате Болховского района, проверила несколько дорог местного значения.
 
Представители районной власти не против общественного контроля. Заявку на ремонт подают сами жители, поэтому они имеют полное право принять участие в приемке работ. 
 
Общественники остались довольны ремонтом на улице Садовой в Однолуках. Дорогу здесь засыпали щебёнкой за счёт средств Дорожного фонда Орловской области при софинансировании из районного бюджета. На ремонт потратили 430 тысяч рублей. 
 
А вот ремонт дороги на улице 7 Ноября в Болхове удовлетворил людей не во всём. Дорогу сделали в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Орловской области». Качество асфальта - хорошее, но на повороте на улицу Маяковского, по мнению общественников, на покрытие поскупились.
 
Владимир Ершов, член группы общественного контроля: «Из-за этого мы не подписали. Потому что этот участок - аварийный. Две машины не могут разъехаться».
 
Общественный контроль волнуют не только дороги, но и дворовые территории, и общественные объекты. В том числе и те, которые уже сдали. Например, площадь Ленина в райцентре. На её ремонт, в рамках региональной программы «Народный бюджет», было выделено 77млн рублей.
 
Владимир Ершов, член группы общественного контроля: «Некому её убирать, и она будет захламляться. Мы её убирали к празднику города. А за зиму эту площадь ни разу не почистили». 
 
Список объектов и вопросов не маленький. Общественники надеются, что их голос будет услышан не только в районной администрации, но и в мэрии Болхова. 



Татьяна Тимохина
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