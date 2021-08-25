среда 25.08.2021 13:06:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:55, 25 августа 2021 года

Как в школах начнётся новый учебный год

Министерство просвещения к началу нового 2021-2022 учебного года отработало схему работы образовательных учреждений с каждым регионом.

В Министерстве просвещения определились с форматом нового учебного года. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, с 1 сентября обучение начнётся в очном формате. Ведомство отработало схему работы образовательных организаций с каждым из российских регионов. Они держат этот вопрос «на контроле».
 
Министр подчеркнул, что учёба в очном формате очень важна для детей. Особенно сейчас, когда ребята возвращаются в классы после каникул. 
 
«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – заявил Кравцов.
 
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, сейчас Роспотребнадзор работает над рекомендациями по минимизации рисков распространения коронавируса. Вероятно, что ограничения, которые действовали в прошлом году, будут продлены. В частности, это касается посещения столовой по графику, ежедневного измерения температуры и так далее. Представители власти рассказали, что эти меры показали свою эффективность, поэтому позволили как можно раньше вернуться к очному режиму работы школ.
 
В школах могут пройти очные торжественные линейки. В этом году на праздничные мероприятия пустят родителей, но только при наличии масок. Для всех классов школы линейки проводить запретили. Их можно будет организовать либо для одного класса, либо для параллелей. Они должны проходить в разное время и обязательно на открытом воздухе. Эти требования в значительной степени отличаются от прошлого года. В 2020 году линейки проводились только для 1-х и 11-х классов и родителей туда не пускали.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.