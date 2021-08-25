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12:20, 25 августа 2021 года Орловский теннисист Юрий Ноздрунов стартовал с победы на Паралимпиаде в Токио Спортсмен обыграл украинского спортсмена Льва Каца.





В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Россию от Орловской области на них представляет игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов – сегодня он успешно стартовал на турнире. В первом матче группового этапа орловец переиграл одного из лидеров мирового сезона – украинца Льва Каца. Поединок завершился со счётом 3-2.



Завтра Ноздрунов сразится с британцем Эшли Эйси Томпсоном. В заключительной игре в группе он встретится с японцем Койо Ивабучи.





Артём Ежаков



