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12:41, 25 августа 2021 года Орловский профсоюз работников культуры провёл акцию «Дорога в школу» Представление для будущих первоклассников показали актёры Театра кукол.





В Орловском театре кукол прошло представление для будущих первоклассников – детей работников сферы культуры. Праздник подготовили в профсоюзе. Тамара Казакова, председатель профсоюза работников культуры Орловской области: «Называется акция «Дорога в школу». Все профсоюзы России эту акцию проводят. Мы не первый год проводим эту акцию в стенах Театра кукол - мы любим этот театр, любят дети этот театр». Актёры Театра кукол подготовили не только веселый музыкальный спектакль, но и фокусы, подвижные игры и конкурсы. Среди будущих первоклассников есть и их коллега - самый юный актёр театра. Отметок за учёбу в школе, он пока не получал, а вот гонорар за работу на сцене у него уже был. Макар Сергейчев, будущий первоклассник: «Вообще, в школе я ещё не учился, но умею работать актером. Был Буратино». В школе умение работать непременно пригодится, как и всё то, что собрано в подарочном портфеле. Портфели со школьными принадлежностями получили все участники праздника. Кстати, в нашей телерадиокомпании первый раз в первый класс своих детей проводят семеро сотрудников. Всего же на праздник в Театр кукол пригласили больше 50 ребят. А в День знаний здесь снова ждут в гости первоклашек. Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол: «1 сентября приходят дети с ограниченными возможностями здоровья, и мы здесь даём им первый звонок - потому что эти детки не учатся в школах, они учатся дома». В этом году в Орловской области школьный звонок впервые прозвенит для 8 тысяч мальчишек и девчонок.





Татьяна Тимохина



