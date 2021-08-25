В Верховье заблокировали сайты по продаже дипломов, водительских прав и сексуальных услуг

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13:20, 25 августа 2021 года
В Верховье заблокировали сайты по продаже дипломов, водительских прав и сексуальных услугПод блокировку попали 20 интернет-порталов.
Верховский районный суд по заявлениям местного прокурора рассмотрел 20 административных дел, касающихся распространения в интернете запрещённой информации. В ходе мониторинга ведомство обнаружило сетевые ресурсы, предлагающие купить поддельные дипломы об образовании и водительские удостоверения, а также заказать интимные услуги. Все требования истца судом были поддержаны – сейчас доступ к сайтам закрыт.
Артём Ежаков