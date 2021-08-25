Главная » Новости



13:20, 25 августа 2021 года В Верховье заблокировали сайты по продаже дипломов, водительских прав и сексуальных услуг Под блокировку попали 20 интернет-порталов.





Верховский районный суд по заявлениям местного прокурора рассмотрел 20 административных дел, касающихся распространения в интернете запрещённой информации. В ходе мониторинга ведомство обнаружило сетевые ресурсы, предлагающие купить поддельные дипломы об образовании и водительские удостоверения, а также заказать интимные услуги. Все требования истца судом были поддержаны – сейчас доступ к сайтам закрыт.





Артём Ежаков



