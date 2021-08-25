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13:37, 25 августа 2021 года В Орле активисты нашли небезопасные школьные маршруты В преддверии 1 сентября орловское отделение Общероссийского народного фронта изучило дороги в городские школы.







В Орле в преддверии нового учебного года местное отделение ОНФ нашло целый ряд небезопасных школьных маршрутов. Адреса были переданы мэрии для повышения безопасности детских дорог. Особо подчёркивается, что некоторые из них остаются таковыми уже не первый год. Активисты выяснили, что из-за развалившегося тротуара возле школы №49 по ул. Силикатная дети ходят прямо по автотрассе. Аналогичная ситуация – в районе школы №15. Также опасность вызывает дорога до школы №24 – пешеходный переход возле д. №3 по ул. Лескова не имеет светофора, что не раз приводило к ДТП с несовершеннолетними. Похожая проблема выявлена на перекрёстке ул. Нормандия-Неман и Маяковского – здесь дети идут в школу №29.

Параллельно общественники обратили внимание на то, что рядом со школой №13 и лицеем №18 до сих пор нет остановки общественного транспорта. Впервые этот вопрос ОНФ поднял год назад – детям приходится идти больше километра с других остановок.



Фото ОНФ





Артём Ежаков



