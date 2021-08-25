среда 25.08.2021 17:18:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:37, 25 августа 2021 года

В Орле активисты нашли небезопасные школьные маршруты

В преддверии 1 сентября орловское отделение Общероссийского народного фронта изучило дороги в городские школы.


В Орле в преддверии нового учебного года местное отделение ОНФ нашло целый ряд небезопасных школьных маршрутов. Адреса были переданы мэрии для повышения безопасности детских дорог. Особо подчёркивается, что некоторые из них остаются таковыми уже не первый год.
 
Активисты выяснили, что из-за развалившегося тротуара возле школы №49 по ул. Силикатная дети ходят прямо по автотрассе. Аналогичная ситуация – в районе школы №15. Также опасность вызывает дорога до школы №24 – пешеходный переход возле д. №3 по ул. Лескова не имеет светофора, что не раз приводило к ДТП с несовершеннолетними. Похожая проблема выявлена на перекрёстке ул. Нормандия-Неман и Маяковского – здесь дети идут в школу №29.
 
Параллельно общественники обратили внимание на то, что рядом со школой №13 и лицеем №18 до сих пор нет остановки общественного транспорта. Впервые этот вопрос ОНФ поднял год назад – детям приходится идти больше километра с других остановок.

Фото ОНФ



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.