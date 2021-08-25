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14:02, 25 августа 2021 года

Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» попали на обложку британского журнала Diver

Поводом стала экспедиция, в результате которой было найдено поле Судбищенской битвы.


Благодаря журналу Diver британцы узнали о месте в Орловской области, где проходила Судбищенская битва. В статье рассказывается об экспедиции орловского клуба подводного плавания «Диво» в апреле этого года. Найденные орловскими дайверами в реке предметы заинтересовали российских археологов. Дальнейшая совместная работа с Институтом археологии РАН позволила доказать, что именно на орловской земле состоялось великое историческое сражение. 
 
В статье, опубликованной в Diver, процитировали слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова: «Событие, которое произошло на территории нашей области, имеет значение не районного или областного масштаба, а как минимум, всероссийского или скорее даже европейского и мирового масштаба»
 
Орловские дайверы намерены продолжать изыскания совместно с российскими археологами. В ближайшее время они отправятся в экспедицию на Волгу. 
 
Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Сейчас готовимся к очередной экспедиции, которая будет проведена в ближайшее время на реке Волга. Институт археологии РАН заинтересовался нашими подводными исследованиями. Это экспедиция будет совместная с археологами Российской академии наук. Подробности пока раскрывать не буду, но мы надеемся, что та работа, которая будет проведена, в очередной раз заинтересует не только Россию, но и мировое сообщество».


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Юлия Опанасюк
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