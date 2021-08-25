Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» попали на обложку британского журнала Diver

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14:02, 25 августа 2021 года
Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» попали на обложку британского журнала DiverПоводом стала экспедиция, в результате которой было найдено поле Судбищенской битвы.
Благодаря журналу Diver британцы узнали о месте в Орловской области, где проходила Судбищенская битва
. В статье рассказывается об экспедиции орловского клуба подводного плавания «Диво» в апреле этого года. Найденные орловскими дайверами в реке предметы заинтересовали российских археологов. Дальнейшая совместная работа с Институтом археологии РАН позволила доказать, что именно на орловской земле состоялось великое историческое сражение.
В статье, опубликованной в Diver, процитировали слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова: «Событие, которое произошло на территории нашей области, имеет значение не районного или областного масштаба, а как минимум, всероссийского или скорее даже европейского и мирового масштаба».
Орловские дайверы намерены продолжать изыскания совместно с российскими археологами. В ближайшее время они отправятся в экспедицию на Волгу.
Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Сейчас готовимся к очередной экспедиции, которая будет проведена в ближайшее время на реке Волга. Институт археологии РАН заинтересовался нашими подводными исследованиями. Это экспедиция будет совместная с археологами Российской академии наук. Подробности пока раскрывать не буду, но мы надеемся, что та работа, которая будет проведена, в очередной раз заинтересует не только Россию, но и мировое сообщество».
Юлия Опанасюк