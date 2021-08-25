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14:20, 25 августа 2021 года В Орёл прибыла очередная партия «Спутника V» В ближайшее время вакцину начнут распределять по прививочным пунктам.





Орёл сегодня получил 4 800 доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». О поступлении партии препарата сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. Поступившей вакцины достаточно для полной вакцинации 2 400 человек.



В ближайшее время препарат распределят между прививочными пунктами области.





Артём Ежаков



